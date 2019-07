VIDEO | Eesti U20 korvpallikoondis võitis EMil Rootsit lõpusekundi kaugviskest!

Täiskasvanute koondise kogemusega tagamängija Kristian Kullamäe sõnul on just Rootsi üks eestlaste ohtlikumaid vastaseid. „Olen erinevates vanuseklassides Rootsi vastu mänginud ja tean, et neil on väga head tagamängijad ja ääred. Nemad on kindlasti meie grupis ühed favoriidid. Holland ja Gruusia tulevad samuti kõva koosseisuga,“ sõnas Kullamäe turniiri eel.