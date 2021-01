VIDEO | Drell oli kaugvisetel eksimatu ning aitas Pesaro kindla võiduni. Peatreener eestlasest: ta peab tänama klubi ja jumalat, sest kõik aitavad teda

Kodus mänginud Pesaro võitis avapoolaja 53:38, kolmanda veerandi lõpuks juhtisid võõrustajad juba 82:52. Pesaro lasi Cantul visata viimasel veerandil küll 31 punkti, kuid nende võitu see ei ohustanud.

Sedapuhku algviisikus alustanud Drell veetis platsil 27 minutit, mille jooksul viskas ta 17 punkti (vabavisked 1/1, kahesed 2/5, kolmesed 4/4). Lisaks jäi tema arvele kolm lauapalli ja kaks viga. Tyler Cain ja Carlos Dolphin viskasid Pesaro resultatiivseimana 19 punkti. Cantu särgis viskas Gabriele Procida üleplatsimehena 24 silma.

"Oleme panustanud palju Drelli taastumisele. Ta peab tänama klubi ja jumalat, sest kõik töötavad, et aidata saada tal kvaliteetseks mängijaks," sõnas Pesaro peatreener Jasmin Repeša Sportando vahendusel kohtumise järel. "Pikalt on käidud valet teed pidi, õigele rajale üleminek pole lihtne. Me aga õnnestume vaikselt. Seda tänu Drellile, aga paljuski ka tänu meeskonnale."

Pesaro jätkab tabelis kaheksa võidu ja kaheksa kaotusega kuuendal kohal. Cantu hoiab nelja võidu ja 12 kaotusega 14. positsiooni.

Standings provided by SofaScore LiveScore