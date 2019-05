VIDEO | Audentese SK/Siili võitis kindlalt tütarlaste U14 vanuseklassi meistritiitli

Kohtumist alustas paremini Audentese naiskond, kes asus avaveerandi järel 25:18 juhtima. Teine mänguperiood kuulus juba täielikult Maia Dorbeku hoolealustele – veerandaeg võideti 19:0 ja poolaja juttudeks oli vahe kasvanud juba 26-punktiliseks – 44:18.

Teisel poolajal jätkus mäng suuresti samas rütmis – Audentes võitis kolmanda veerandi 32:5 ja viimasele saadi vastu minna pingevabalt, 76:23 eduseisult. Otsustava neljandiku võitis küll BC Star 18:12, kuid võitjas täna kahtlust polnud.

Värskete Eesti meistrite parimana kogus finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Sille-Liis Möder 22 punkti, 10 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu. Kätlin Kangur tegi kolmikduubli, tuues 17 punkti, 10 lauapalli, 11 tulemuslikku söötu ja 8 vaheltlõiget. Marta-Eleri Jaama arvele jäi 15 punkti ja 15 lauapalli. BC Stari resultatiivsemad olid Triin Kuusk 11 ja Anette-Laura Tõks 9 punktiga.

Audentese SK/Siili peatreener Maia Dorbek tunnistas mängujärgses intervjuus Basketile, et enne mängu oli tal närv sees. „Me pole sel hooajal ühtegi mängu kaotanud ja kartsin, et äkki püüavad üle ja tekib läbipõlemine. Õnneks seda ei juhtunud.“ Mis on peatreeneri arvates hooaja nii edukaks teinud? „Esiteks käivad tüdrukud tublisti trennis ja teiseks nad ise väga tahavad korvpalli mängida. Mina treenerina suunan ja annan nõud, aga nemad on need, kes täna võidu tõid.“

Tütarlaste pronksimängus alistas Audentese SK numbritega 74:56 KA Tallinna Kalevi.