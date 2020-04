VIDEO | Alustas verivärske korvpalliteemaline saatesari "Aeg maha!"

Saadet juhib korvpallisõpradele juba tuttav mees, multitalent Siim Raudla. Tegemist on endise mängijaga, kes tänasel päeval tegutseb korvpallitreeneri, kommentaatori ja ühe podcasti saatejuhina.

„Saates piilume korvpalliga seotud inimeste igapäevaellu ja näitame huvilistele, mis toimub väljaspool pallisaali. Oscarile me kandideerida ei kavatse, aga uut ja huvitavat lähenemist pakume korvpallifännidele kindlasti. Minu jaoks isiklikult on tegemist uue ja huvitava väljakutsega. Esimese episoodi filmimise põhjal võin öelda, et naudin protsessi täiel rinnal!“ kommenteeris Raudla.

Avasaate peategelaseks valisime ühe korvpallipubliku vaieldamatu lemmiku, Kristo Saage. 35-aastane veteranmängija jagab tänasel päeval oma aega pere, töö ja korvpallimängu vahel. Ühel kargel detsembrikuu päeval sõitsime temaga veoautos kaasa ja rääkisime erinevatel teemadel, alustades uuest ametist rekkamehena ja lõpetades nooruse rumaluste ning korvpallurikarjääri säravaimate momentidega.

Lisaks saavad sõna ka Kristo kaunis abikaasa Anni ja alati terava ütlemisega Andres Sõber, kellel on peategelase kohta nii mõnigi värvikas lugu rääkida!

Saadet saab näha aadressil www.aegmaha.television.ee ja seda pay-per-view lahenduse toel ehk makstes vaatamise eest ühekordse tasu 3 eurot.

Vaata trailerit siit: