Verinoore koosseisuga Eesti korvpallinaiskond alistas sõprusmängus Iirimaa

Eesti jäi 0:3 kohtumise alguses kaotusseisu, kuid tegi seejärel 6:0 vahespurdi. Sellele järgnes veel teine ja veelgi võimsam, 10:0 spurt. Avaveerandi võitsid eestlannad 20:7.

Teisel mänguperioodil läksid eestlannad korraks juba 20 punktiga ette (35:15), kuid poolajaks tuli Iirimaa 15 punkti kaugusele – 37:22. Jane Svilberg tõi kahe veerandiga Eesti parimana 12 silma.

Kui kolmandast veerandist oli mängitud pool vähendasid kaitses agressiivselt mänginud vastased vahe 12-punktiliseks (45:33). Otsustavale neljandikule mindi vastu Eesti 59:43 juhtimisel.

Kohtumise viimasel mänguperioodil näitasid iirlannad kõvasti hambaid ja tulid kuus minutit enne normaalaja lõppu 9 punkti kaugusele (62:53). Jane Svilbergi tabav kaugvise suurendas aga eestlannade eduseisu taas suuremaks kui 10 silma (65:53). Mängu lõpus Iirimaa ohtlikult lähedale enam ei jõudnud ning kodusaalis mänginud Eesti rahvusnaiskond teenis lõpuks 10-punktilise võidu.

Jane Svilberg tõi eestlannade parimana 24 punkti ja korjas 4 lauapalli. Kadri Uiga lisas 10 punkti ja 7 lauapalli, Anna Gret Asi arvele kogunes 9 silma, 7 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu. Annika Köster ja Rosemary Rits kogusid võrdselt 8 punkti.

Iirimaa resultatiivseim oli 22 punktiga Anna Kelly. Grainne Dwyer lisas 17 punkti ja 14 lauapalliga võimsa kaksikduubli.

Eesti naiskonna peatreener Janne Schasmin oli kohtumise järgselt positiivselt meelestatud: „Kolme koosoldud päevaga me kaitseni ei jõudnud, aga mäng oli igati korralik, ei midagi negatiivset. Kõik said mänguaega ja arvestades, et mängisime ikkagi verinoore koosseisuga, siis saime siit väga hea tunde.“

Eesti ja Iirimaa kohtuvad uuesti juba homme kell 18:30, samuti Jüri Spordihoones.