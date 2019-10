Venemaal hooaja kolmanda kaotuse saanud Varrak: meil jääb puudu stabiilsusest

Avaveerandi võitsid külalised napilt 25:23, poolajaks oli nende edu juba 47:33. Kolmanda veerandajaga kasvatati vahet veelgi ning viimasele vaatusele mindi Jaroslavi 71:49 eduseisus. Viimasel veerandil suutsid Varraku hoolealused vahet tublisti vähendada, aga siiski tuli vastu võtta 74:84 kaotus.

Jekaterinburgi poolelt sai kaksikduubliga hakkama James White, kes kogus 21 punkti ning 15 lauapalli. Võitjate resultatiivseim oli 20 punkti ja 14 lauapalliga Artjoms Butjankovs.

"Mängisime kehvasti ja sellele pole vabandust," rääkis Varrak klubi kodulehel. "Tahan vabandada fännide ees, kes tulid meile kaasa elama, aga pidid sellist mängu nägema. Meil jääb stabiilsusest puudu. Mõistan, et meil on palju noori mängijaid, aga see pole vabandus. Mängisime kogu tiimina halvasti."

"20-punktine vahe neljandal veerandajal tagasi mängida - seda juhtub vaid korra saja mängu jooksul," jätkas Varrak. "Mängisime hästi mängu alguses ja neljandal veerandajal, aga 25 minutit kontrollisid kohtumist nemad."

Jekaterinburg hoiab ühe võidu ja kolme kaotusega kaheksandat kohta. Järgmises voorus minnakse vastamisi Moskva CSKA duubliga.