Eesti naiste korvpallikoondise peatreeneri Janne Schasmini sõnul oli Venemaa vastu peetud EM-valiksarja kohtumise peamine eesmärk see, et naised teeksid platsil asju nii, nagu varem kokku lepitud. Kohati see õnnestus, kuid lõpuks kärises vahe siiski suureks 66 : 96.