Venemaa Superliiga klubi lõpetas koostöö Alar Varrakuga

Urali senine hooaeg Venemaa Superliigas on kulgenud raskelt, kui kuue kohtumisega on kirjas viis kaotust.

"Tänan klubi, kes andis mulle võimaluse siin tööd teha," rääkis Varrak meeskonna pressiteate vahendusel. "Mulle väga meeldis siinne linn, inimesed ja atmosfäär. Ural on tõeline profiklubi. Lisaks oli Superliiga mängutase meeldiv üllatus. Siin on palju kõrgetasemelisi mängumehi."

"Kõike võib öelda, aga fakt jääb siiski samaks - üks võit ja viis kaotust," jätkas Varrak. "Igatepidi vastutab tulemuse eest peatreener. Tegu on spordiga ning lepingu lõpetamine on üks osa sellest. Kui tulemust ei ole, tuleb mängijad või treener välja vahetada."

"Saan kindlalt öelda, et meeskond ei ole kriisis. Asi on väikestes detailides, mida tuleb parandada. Hooaja alguses olid mitmed nüansid, nagu näiteks mängisime pea kõik mängud tiimidega, kes on meist eelarve ja koosseisu mõttes ees, kui Moskva CSKA duubel välja jätta. Siiski ei saa seda vabanduseks tuua. Nüüd ootab Urali ees lihtsam graafik ja nende edetabelikoht peaks paranema."

"Ma tean Mihhail Karpenkot, tal on laialdased kogemused," lisas Varrak lõpetuseks. "Klubi on saanud omale suurepärase treeneri. Ma usun, et kõik saab korda. Suur aitäh ka fännidele!"

Urali president Stanislav Jerjomin lisas pressiteate vahendusel, et klubi soovib Varrakule tulevikuks kõike paremat.