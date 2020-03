Vene ootab kriisipiirkonnas Itaalia korvpalliliidu otsust

Mängukalendri järgi pidanuks Siim-Sander Vene koduklubi Varese eile võõrustama Milano Armani meeskonda. Hommikul sai aga Vene sõnumi, et mängu ei toimu. See polnud üllatus, sest pärast veebruaris peetud koondiste mängudeks mõeldud pausi pole Itaalia meistriliigas koroonaviiruse leviku tõttu palli mängu pandud. Euroliigas on Milano siiski madistanud, kuid sedagi tühjade tribüünide ees.

Varese asub Itaalias kurikuulsas Lombardia maakonnas. Just selle piirkonna otsustas Itaalia valitsus muust maailmast n-ö ära lõigata. Eile õhtul polnud Venel veel teada, kuidas elu ja treeningud lähiajal korraldatakse. Esialgsetel andmetel peaks karantiin kestma 3. aprillini.