Vene koduklubi kaotas Itaalia meistrivõistluste liidrile, eestlaselt viis punkti

Avaveerandaeg kuulus külla sõitnud Varesele 22:21. Poolajaks pääses siiski ette suurklubi Bologna Virtus, kui vaheajale mindi võõrustajate 40:34 eduseisus.

Kolmanda veerandajaga suutis eestlase koduklubi kaotusseisu vähendada ning viimase vaatuse eel oli Bologna edu vaid 57:55. Viimasel veerandil Bologna enam Vareset kordagi juhtima ei lasknud ning võttis lõpuks 87:80 võidu.

Võitjate resultatiivseimana säras serblasest täht Miloš Teodosic 19 silmaga, Stefan Markovic lisas 14 punkti. Üleplatsimeheks kerkis Varese mängumees Josh Mayo 27 silmaga. Siim-Sander Vene arvele jäi 25 minutiga 5 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/7), 3 lauapalli ja üks tulemuslik sööt.

Aleksandar Djordjevici juhendatav Virtus on Itaalia kõrgliigas võitnud seni kõik viis kohtumist ja see annab neile tabelis esikoha. Varesel on nelja mänguga kirjas kaks võitu ja kaks kaotust, millega nad on seitsmendal positsioonil. Henri Drelli koduklubi Pesaro Victoria Libertas kohtub pühapäeval Brindisi New Basketiga. Pesaro on senised kolm kohtumist kaotanud.