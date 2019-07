“Hetkel on vaikus,” sõnas Korvpall24.ee portaalile Veideman, kes kinnitas, et igal juhul tahaks ta jätkata välismaal. Tema sõnul on ka senine kodumeeskond Mantova teada andnud huvist eestlasest tagamehe teenete vastu, kuid konkreetset pakkumist pole seni tehtud.

Hooaja teises pooles siirdus Janari Jõesaar BC Kalev/Cramost Hispaania kõrgliigaklubisse Tenerife Iberostar, kus aga eestlasele võimalust ennast mängudest tõestada sisuliselt ei antudki.

“Pole veel mitte midagi selgunud, aga üritan välismaale saada,” sõnas Korvpall24.ee portaalile Jõesaar, kellel agent hetkel tegeleb eestlasele uue klubi leidmisega.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Korvpall24.ee.