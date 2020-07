Värske abielumehe Siim-Sander Vene suurepärane nädal jätkus võiduga Leedu üle: ei ole viga siiamaani!

Mängust rääkides jäi Vene endale omaselt vähemalt sõnades rahulikuks. Emotsioone ei kütnud üles isegi fakt, et Vene on aastaid Leedus elanud ja korvpalli mänginud.

"Noorele koosseisule annavad sellised võidud palju juurde. Hea oli näha, et me suudame ja tahame kõvasti," rääkis Eesti kasuks 13 punkti toonud Vene.

Kapteni sõnul olid võidu võtmeteks kolmanda ja neljanda veerandaja keerulised hetked, mis suudeti üle elada. "Meil tekkis kolmanda veerandi lõpus ja neljanda alguses raske hetk. Tänu võitlusele saime sellest üle. Jõesaar ja Raieste noppisid ridamisi ründelaudu. See oli väga positiivne."

Eesti sai enen kohtumist rohkem kokkumängu harjutada, aga Vene sõnul oli ka Leedul oma eelis. "Nad on kogenumad ja vanemad. Nad on korvpalli kauem aastaid mänginud. Kõik leedulased mängisid samamoodi nagu telekast nähtud. Minimaalselt on Leedu vastu ikka teistsugune mäng, aga kokkuvõttes oli tegi ikkagi ju kontrollmänguga," lausus ta.

Tallinnas peetav Balti keti karikas jätkub homme Leedu ja Läti kohtumisega, Eesti läheb Lätiga vastamisi pühapäeval.