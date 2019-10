Valmo Kriisa: praegu on NBA-sse lihtsam saada kui Müürsepa ajal

"Meie mees NBA-s, seda annab järele teha. Arvan, et praegusel ajal on NBA-sse lihtsam saada kui Martini ajal," rääkis Kriisa mängujärgses intervjuus Korvpall24.ee-le.

Seejuures kahetseb Kriisa sarnaselt paljude teiste Eesti korvpallifännidega, et Müürsepp ookeani tagant erinevatel põhjustel nii vara tagasi tuli. “Arvan, et ta oleks võinud NBA-s kauem olla. Eks tal ilmselt lõpuks oli see jalaprobleem põhiline põhjus, miks mõned asjad ehk poolikuks jäid,” rääkis Kriisa lõpetuseks.

