Valitsus tegi Tallinnas toimuvatele korvpalli EM-valikmängudele erisuse

Erisuse järgi tohivad positiivse koroonatesti andnud isikuga lähikontaktis olnud teised delegatsiooni liikmed pärast täiendavat testimist ja negatiivse testitulemuse saamist jätkata treeningute korraldamise ja võistlemisega.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Euroopa korvpalli meistrivõistluste korraldajad teinud väga suuri pingutusi spordiürituse nakkusohutuks läbiviimiseks.

"Valitsuse eesmärk on hoida Eesti elu avatuna nii palju kui võimalik, et meil saaks koroonaviiruse levikule vaatamata jätkuda võimalikult normaalne elu," ütles ta. "Euroopa meistrivõistluste toimumine Eestis on meie spordi tulevikku mõjutav sündmus. Euroopa tipptasemega spordiürituse organiseerimine aitab Eestil ka hiljem saada kõrgetasemeliste rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamise õigusi. Mõeldes Eesti spordi tulevikule ja usaldades korraldajate professionaalsust ning koostööd terviseametiga, otsustas valitsus täna selle erisuse anda."

"Turniiri korraldamine annab meie rahvuskoondisele koduväljaku eelise ja seega ka ehk võimaluse saavutada pääs 2022. aastal toimuvale Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Seda muidugi siis, kui koondis head korvpalli mängib," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

"Käesolev muudatus ongi tehtud selleks, et üksiku sportlase juhuslik haigestumine ei saaks kogu turniirile kriipsu peale tõmmata. Praeguse korra järgi see juhtuks, kuna Tallinnast peaks automaatselt lahkuma kogu koondis."

Lukas lisas, et turniiri toimumisel oleks ka laiem mõju - COVID-19 leviku tõttu on Eestis ära jäänud mitmed rahvusvahelised võistlused alates märtsist ning sel põhjusel on iga rahvusvaheline võistlus, mida õnnestub Eestis korraldada, riigi majandusele positiivne.

Euroopa meistrivõistluste valikturniiril osalevad Eesti, Venemaa, Põhja-Makedoonia ja Itaalia meeste koondised. Mängud toimuvad 28. ja 30. novembril Saku Suurhallis. Võistkonnad viibivad Eestis 24. novembrist kuni 1. detsembrini, mille jooksul tagatakse ka nende regulaarne testimine ja järelevalve. Turniiri korraldamisel jälgitakse Maailma Korvpalli Föderatsiooni COVID-19 protokolli ja Eestis kehtestatud viiruse leviku piiranguid.