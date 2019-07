Valitsus on valmis korvpalli ja võrkpalli EM-i korraldamiseks avama rahakraanid

Rahvusvaheline korvpalliliit FIBA teeb otsuse järgmisel nädalal ning lisaks Eestile kandideerivad korraldusõigusele veel Tšehhi, Saksamaa, Gruusia, Ungari, Itaalia ja Sloveenia. Alagrupiturniiri korraldusõigus antakse neljale riigile. Rahvusvaheline võrkpalliliit CEV on otsuse EM-i finaalturniiri alagrupiturniiri korraldusõiguse andmiseks Eestile sisuliselt juba teinud, teised alagrupiturniiride korraldajariigid on Soome, Saksamaa ja Tšehhi. Korraldajad kinnitatakse käesoleva aasta 28. septembril.

Eesti Korvpalliliit on prognoosinud, et mängude ajal müüakse väliskülalistele ühtekokku ligi 59 000 piletit. Riigile võiks kõigilt väliskülaliste tehtavatelt kuludelt maksudena tagasi laekuda üle 5 miljoni euro, kuid Läti või Leedu sattumise korral samasse alagruppi võib majanduslik mõju olla veelgi suurem. Võrkpalli puhul on enne alagrupi koosseisu selgumist maksude laekumist keeruline prognoosida, kuid soodsa loosi korral on majanduslik mõju samuti märkimisväärne.