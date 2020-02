Valga-Valka on sunnitud tänase Eesti-Läti liiga mängu vahele jätma

Antud situatsioonis näeb liiga juhend ette, et Valga saab tabelisse 0:20 kaotuse ning neil tuleb tasuda trahv summas 1500 eurot.

Valga korvpallimeeskond andis mõista, et lõplikult nad veel alla andnud pole ning 26. veebruaril TalTechi vastu loodetakse taas väljakule joosta.

Klubi juhtkonda kuuluv Valka linnapea Vents Armands Krauklise tunnistas hiljuti Läti Delfile, et klubi on keerulisse olukorda sattunud Valga vallavalitsuse tõttu, kes lubas 2020. aastal meeskonda toetada 33 000 euroga, kuid pole seda summat siiani üle kandnud.

Kolmapäeval pidas klubi kriisikoosoleku, kus mitu mängijat teatasid lahkumisest. Lahkunud on ka serblasest peatreener Marko Zarkovic, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et on suured kahtlused, kas võistkond suudab hooaega lõpuni mängida.

Valga-Valka meeskonnal on tänavu Eesti-Läti liigas kirjas 1 võit ja 20 kaotust, millega ollakse tabelis viimasel positsioonil.