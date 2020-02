Valga-Valka korvpallimeeskond ei pruugi hooaega lõpuni mängida

Klubi juhtkonda kuuluv Valka linnapea Vents Armands Krauklise sõnul on klubi keerulisse olukorda sattunud Valga vallavalitsuse tõttu, kes lubas 2020. aastal meeskonda toetada 33 000 euroga, kuid pole seda summat siiani üle kandnud.

"Kui arvestasime jaanuaris 33 000 euroga, aga selle asemel on meil null eurot, on olukord muidugi kohutav. Valga vald ei ole praeguseks hetkeks meile eelarvest midagi eraldanud. See on väga oluline osa meie eelarvest. Tõsi, nad lubasid, et see võib juhtuda paari nädala jooksul. Täna küsime mängijatelt, kas nad on valmis veel ootama," viitas Krauklis, et mängijad pole pikka aega palka saanud.

"Kui mängijad ütlevad täna, et nad pole nõus ootama, siis me ilmselt austame seda. Kõik on mängijate kätes," lisas Krauklis.

Serblasest treener Marko Zarkovich on juba Valga-Valka peatreeneri kohalt lahkunud, kinnitas ta ise teisipäeval. Krauklis avaldas, et varasemalt on lubanud vajadusel Valga-Valkas ohjad haarata Poola treener Mihhail Hlebovicki.

"Ma ei ole optimistlik. Lubadusi on antud kaua. Kuid poliitiline olukord Valgas on praegu väga keeruline. Valga vallavanemat on umbusaldatud (umbusaldamine kukkus 6. veebruaril läbi - toim). Seda oli võimatu ette näha," sõnas Krauklis.