Valga-Valka ei saanud Liepajale vastu

Valga-Valka eest on Lynden Bernard Rose Jr toonud keskmiselt 15,3 ja Dashawn King 10,3 punkti. Rose'i nimel on samuti 9,0 lauapalli ning Sade Aded Hussein on võtnud 7,0 lauapalli.

Justin Lamont Johnson on Liepaja poolelt toonud 20,9 ja Andraz Kavas 16,0 punkti. Enamik tänavusest hooajast Valga-Valkat esindanud Guntis Sipolinš on kogunud 8,5 lauapalli ja Taylor Hanif Bessick järgneb 7,8 lauapalliga.