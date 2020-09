Vaid eestlastega mänginud Tartu Ülikool sai Valmiera üle kindla võidu

Hendrik Eelmäe tõi 21 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, Sverre Aav ja Robin Kivi lisasid 19 ning Oliver Suurorg 13 punkti. Valmiera parim oli nende mängujuht Edmunds Elksnis 22 punktiga, Klavs Dubults lisas 19 ja Ervins Jonats 17 punkti, teatas klubi sotsiaalmeedias.

Tartlased mängisid ilma oma võõrleegionärideta, sest ameeriklased Will Rayman ja Channel Banks on endiselt reisijärgses isolatsioonis ja teevad oma teise koroonatesti reedel. Kui testide tulemused on korras, siis mehed peaks võistkonna treeningutega liituma järgmisel nädalal. Leedukas Tomas Balciunas taastub pisivigastusest ja seetõttu täna kaasa ei teinud.

Valmiera ja Tartu Ülikooli teine treeningmäng on reedel Tartu Ülikooli spordihoones.

Sel nädalal peab meeskond kaks treeningmängu Valmiera meeskonnaga. Täna mängiti Valmieras ilma välismaalasteta ja... Posted by Tartu Ülikooli korvpallimeeskond on Kolmapäev, 2. September 2020