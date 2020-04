VAHVA! Eesti korvpallur mõtles välja ainulaadse kossumängu

Tarneaeg puudub, mängu soetades avaneb e-raamat koos mänguvalmistamise õpetusega koduste vahenditega ja samuti ka mängureeglid.

SofaHoop on esimene lauamängu kujul valminud korvpallimäng, mida saab mängida täringuga ja nõnda üksteiselt strateegiliselt mõõtu võtta ja täpset kätt proovida. Ise korvpallurina maailmas palju käinud ja näinud mehena nägi Jurtom ideaalset võimalust just praegu juba mõnda aega mõtteis olnud SofaHoopi idee teoks teha.

"Käesoleva kriisiga jäi seisma kogu maailm, sealhulgas ka minu lemmik - korvpall. Lühikese ajaga tekkis nälg võistlusmomendi järele ja midagi uut peale tulemas ei olnud, ainult need samad vanad nähtud videod ja mängud. Ma janunesin millegi uue järele ja hetkel näitab Amazoni statistika, et nii ka maailm. Paber ja pastakas sai kätte võetud ja tükk-tüki haaval ideed maha joonistama, sõpradega läbi mängides tuli ka häid ideid ja õigepea valmis ta oligi," rääkis Eesti meistriliigas Raplas, Rakveres, Tallinna Kalev/TLÜ-s ja Valga-Valkas mänginud Jurtom.

Ettevõtmine kandideerib ka Startup kasvuprogrammidesse, mis tegelevad Eesti iduettevõtete arenguga. Projekti kaasautor on Merike Mätas, kes on tuntud rahvusvahelise äri edendajana ja EAS-i ärimentorprogrammi mentorina.

Jurtom on viimasel ajal aktiivne olnud mitmes vallas. Märtsi lõpus sai ta taskusse kogemusnõustaja paberi. Kogemusnõustaja on olnud samasuguses raputavas olukorras nagu nõustatav, ent sammukese ees. Tema kriis on seljataha jäänud, ta on selle läbi töötanud ja tal on tahtmist sind kuulata ja aidata, ning ta on läbinud ka põhjaliku nõustamisoskustekoolituse.

"Tunnen, et olen sportlasena palju kogenud ja näinud, ning tean, et on valukohti millele tähelepanu pöörata," viitab Jurtom, et tegemist on veelgi. Jurtom pakub kogemusnõustajana teenust endistele ja praegustele sportlastele.