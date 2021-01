Väga paha uudis korvpallikoondisele! Vene hooaeg on lõppenud

Lõplikku diagnoosi arstid veel paika pannud pole - kuna Hispaanias on hetkel viimase viiekümne aasta suurim lumeuputus, siis elu kogu riigis seisab ja keegi liikuma ei pääse.

Vene ise jäi asja kommenteerides stoiliseks, nentides: "No mis ikka teha. Selline see profisport on ja nii juhtub. Maailmas on hullemaid asju ka."

Refereeritud artikli täistekst portaalis korvpall.ee

Eesti korvpallikoondisel seisab 19.-22. veebruarini Permis ees kolm viimast mängu 2022. aasta EM-valikturniiril Itaalia, Venemaa ja Põhja-Makedoonia vastu. Koroonaviiruse ohu tõttu jäi meie viimane mäng novembri lõpus makedoonlastega ära, sest vastaste ridadest avastati mitmeid koroonapositiivseid mängijaid.