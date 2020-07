Väärt täiendus: BC Kalev/Cramo palkas USA-s ja Hispaanias karastunud Eesti koondise keskmängija

Keilast pärit 208 cm pikkune mängumees pallis Eesti meistriliigas viimati 2012/13 hooajal, kui esindas Rapla meeskonda. Seejärel siirdus mees keskkoolikorvpalli mängima ookeani taha Sunrise Christian Academy ridadesse, kirjutab Kalev/Cramo kodulehekülg.

Seejärel ootas noormeest ees neli aastat USA ülikooliliigat NCAA, kus ta õppis ja mängis Wichita State’is. Nurgeri statistiliselt parimaks hooajaks kujunes 2016/17 ehk kolmas aasta, kus ta pääses 36 mängus viiel korral ka algviisikusse. Ajalukku läksid keskmised näitajad 14,1 minutit, 5 punkti ja 2,8 lauapalli.

Nurger sai Wichita State’is pallida teiste hulgas koos hiljutise NBA meistri Fred VanVleeti ja samuti NBA platsidele jõudnud Ron Bakeri ja Landry Shamet’ga.

Profikarjääri alustas hiiglasekasvu eestlane Hispaania esiliigaklubis Huesca, kust siirdus eelmiseks hooajaks samal liigatasemel pallinud Breogani ridadesse. Koroonaviiruse poolt katkestatud hooajal jäi Nurgeri nime taha 24 kohtumist ja keskmiselt 19 minutit, 7,2 punkti ja 4 lauapalli.

BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask: „Muidugi oleme rahul! Soovime ka sel aastal meeskonna komplekteerida võimalikult heal tasemel eestlastega. Hispaanias häid esitusi näidanud Nurgeri näol on tegemist tugeva mängijaga, kes toob meeskonda värsket verd.”

Rauno Nurger: „(Kalev/Cramoga) liitumise põhjuseid on mitmeid, alustades VTB Ühisliigast, mis on minu jaoks samm üles. Samas oli ka pakkumine parem kui välismaalt sain. Ma pole ka seitse aastat kodumaal pikemalt kui kaks kuud olnud ja usun, et nüüd üks aasta Eestimaal mängida pole paha. Peatreener (Roberts) Štelmahersiga ma veel rääkinud pole, aga ilmselt saab temaga suhelda sel nädalavahetusel, kui ta Eestisse tuleb. Arvan, et mängin Kalevis põhiliselt “number viie” peal ja eks mänguminutid lähevad jagamisele trennides.”