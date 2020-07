Uus pusletükk paigas: Kregor Hermet liitus BC Kalev/Cramoga

23-aastane ja 204 cm pikkune Hermet on Audentese Spordiklubi kasvandik, kes Eesti meistriliigas tegi debüüdi 18-aastasena 2015/16 hooajal Audentese SG/Noortekoondise särgis. Kohe esimesel aastal kerkis noormees korralikult pildile, kui 29 kohtumisega kogus keskmiselt 24,7 minutit, 11,6 punkti ja 4,9 lauapalli, vahendas klubi koduleht.

2016. aasta septembris lahkus Hermet piiri taha, kui allkirjastas lepingu Hispaania esiliigameeskonnaga Forca Lleida. Esialgu põhilised minutid klubi duubelrivistuses pallinud Hermet pikendas kevadel hispaanlastega lepingut ja tõusis teisel hooajal ka esiliigas mängivas põhitiimis suuremasse rolli. Hooajal 2017/18 ehk 20-aastasena olid tema keskmised näitajad Hispaania tugevuselt teisel liigatasemel 32 kohtumisega 16,8 minutit, 5,1 punkti ja 3 lauapalli.

Seejärel läksid Hermetil aga teed Forca Lleidaga lahku ja selleks ajaks juba ka koondiseringi kutsutud mängumees naasis kodumaale ja tõmbas Paf Eesti-Läti korvpalliliigas selga Tartu Ülikooli särgi. Koheselt Tartu üheks liidriks kerkinud Hermet jätkas Tartus ka teist aastat ning koroonaviirusest tingitud hooaja katkestamise hetkel oli ta 22 matšiga kogunud keskmiselt 30,2 minutit, 16,8 punkti ja 5,5 lauapalli. Tolle punktisummaga hoidis ta liiga resultatiivsemate mängijate pingereas 5. positsiooni.

Hermet on viimastel aastatel tõusnud ka kindlaks Eesti rahvuskoondise meheks ning veebruaris peetud EM-valikmängudes Põhja-Makedoonia ja Itaalia vastu tõi ta vastavalt 16 ja 10 minutiga 8 ja 2 punkti. Tänavusel suvel on hea viskega suur äär löönud kaasa korvpallikodu tegevustes ja valmistub väljakule jooksma Balti keti karikaturniiril Läti ja Leedu koondiste vastu.

“Klubil on hea meel, et meiega on liitunud eelmisel hooajal Eesti-Läti korvpalliliigas väga häid esitusi näidanud Kregor Hermet," rääkis BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask. "Kregor sobib algavaks hooajaks meie treenerite visiooni ning näeme, et tema näol on tegemist olulise lüliga meeskonnas. Kindlasti on isiklikus plaanis Kregori jaoks hea väljakutse ning suur motivatsiooniallikas mängida tugevas VTB liigas."