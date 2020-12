Uurimise alla sattunud Kerr Kriisa koduülikool Arizona määras iseendale võistluskeelu

Nimelt oli Arizona ülikool alates 2017. aastast olnud föderaaluurimise all seoses korruptsiooniga korvpallurite värbamise osas. ESPN ja The Athletic kirjutasid oktoobris, et Arizona ülikool rikkus üheksat NCAA liiga reeglit, millest viis olid esimese astme rikkumised. The Athleticu teatel süüdistati Arizonat institutsionaalse kontrolli ja järelevalve puudumises.

NCAA teavitas Arizonat süüdistustest oktoobris, mille peale taotles ülikool, et juhtumit käsitleks edasi hiljuti loodud Sõltumatu Aruandekohustuse Lahendamise Protsess.

Teisipäeval teatas Arizona ülikool, et on ennetava meetmena otsustanud ise määrata endale võistluskeelu ning ei võta sel hooajal osa iga-aastasest NCAA turniirist (March Madness), mis mängitakse kevadel. Seega lõppeb Arizona jaoks käimasolev hooaeg ära juba märtsi alguses.

Endine Arizona abitreener Emanuel Richardson tunnistas end süüdi ühes altkäemaksuvõtmise juhtumis. ESPN-i teatel teenis ta 20 000 USA dollarit selle eest, et suunas Arizona mängijad spordiagendi Christian Dawkinsi ja tema abiliste käe alla. Dawkinsi kohtuistungi ajal mängiti ette kõne, kus Richardson rääkis Dawkinsile, et Arizona peatreener Sean Miller maksis endisele mängijale Deandre Aytonile 10 000 dollarit kuus, et ta nende eest mängiks. Ayton kuulus Arizona nimekirja aastatel 2017-2018. 2018. aastal liitus ta NBA klubi Phoenix Sunsiga, kus ta mängib tänase päevani. Miller on ise kõiki süüdistusi eitanud.

"Otsus määrata iseendale võistluskeeld oli väga keeruline, sest mõistame, mis mõju on sellel meie praegustele mängijatele," rääkis võistkonna direktor Dave Heeke. "Jätkame täielikku koostööd NCAA-ga ning toetame edaspidi noormehi, kes meie korvpalliprogrammis on."

Peatreener Miller nõustus samuti ülikooli otsusega loobuda tuleva aasta March Madnessist. "Meie tiim püsib ühtsena ning jätkame võitlust selle nimel, et võita Pac-12 meistrivõistlused."

Arizona on tänavust hooaega alustanud seitsme võidu ja ühe kaotusega (Pac-12 divisjonis on saldoks 1-1). Kriisa veel teatavasti Arizona eest mängida pole saanud. Nimelt sai Kriisa alles 22. detsembril NCAA-lt mänguloa USA-s mängida. Kriisa saab Arizona eest platsile tulla alates 6. veebruarist.