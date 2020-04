Kriisa samm võib esmapilgul tunduda üllatavana. Žalgiris on paljude eestlaste lemmikklubi ja tema euroliigas teenitud kaks mänguminutit kuulus eelmise korvpalliaasta mälestusväärseimate sündmuste sekka. Miks siis kurssi muuta?

Ühe variandina oleks ta võinud tõepoolest jätkata Leedu hiiu süsteemis. Ent pidevalt esindustiimi eest mängimiseni oleks kulunud aastaid. Lepingu pikendamisel oleks Kriisa ilmselt mõnda muusse võistkonda laenatud. See poleks olnud halb variant, aga Kriisa usub, et Arizona ülikooli astumine on etem samm. Mitte ainult korvpalli pärast.