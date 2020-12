USA üliõpilasliiga NCAA andis Kerr Kriisale pikalt oodatud mänguloa

Miks 19-aastane mängujuht ligi poolteist kuud ootama peab, pole veel selgunud.

Arizona ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Sean Miller ütles võistkonna kodulehele, et NCAA otsus valmistab talle kergendust.

"Olen tohutult elevil, et Kerr saab millalgi selle hooaja jooksul võimaluse mängida. Mul on Kerri ja tema pere üle hea meel, et nad teavad, et tal on Arizona ülikoolis kindel ja helge tulevik. Meie treeneritele, võistkonnale ja fännidele meeldib väga, et ta on meie programmi üks osa," lausus Miller.

Kui koroonaviiruse tõttu rohkem mänge edasi ei lükata, saab Kriisa kaasa teha kaheksas viimases Pac-12 konverentsi põhiturniiri mängus. Kui võistkond on piisavalt edukas, siis ka konverentsi ja NCAA turniiril.

Suvel Arizona ülikooli õppima ja korvpalli mängima läinud Kriisa on kaasa teinud suurema osa treeninguid, paus tuli sisse vaid novembri lõpus ja detsembri alguses, sest ta aitas EM-valiksarjas Eesti koondist.

Kriisa rääkis toona Eesti ajakirjanikele, et NCAA tõrksuse põhjus seisneb ajas, kui Kriisa esindas Kaunase Žalgirise duubelvõistkonda.

„NCAA uurib, kas mul on võimalus litsentsi saada, kas mul on kõik asjad tehtud ja kas ma olen piisavalt amatöör, et seda saada," selgitas Kriisa novembris.

Kriisa kinnitas, et ülikoolikorvpallis osalemise takistuseks olevat profilepingut pole tal kunagi olnud. Ülikooli minekuks asju ajades aimas ta siiski, et probleemid võivad tekkida. „Samas on Kaunase Žalgirise duublist viis poissi USAs ja kõik nad mängivad. Seepärast on müstika, et minuga on asjad just nii..." tõdes ta toona.