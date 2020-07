Eestlased usuvad, et pääsevad ookeani taha, aga keegi ei tea täpselt, millal. Kõige keerulisem seis on esmakursuslastel, kes pole koroonakriisi tõttu siiani viisat saanud. Lõuna-Missisippi ülikoolis haridusteed alustav korvpallur Mark-Andreas Jaakson (20) on üks neist.

„Kõik on viisa taga kinni, USA saatkonda ei saa isegi intervjuule.