USA-s mängiv Eesti korvpallur pidi harjuma range rividrilliga: sain kõva elukooli

"Mul oli ammu plaan teada, et tahan USA-sse ülikooli minna ja siis mõtlesin, et lähen harjun seal veidi teistsuguse korvpalliga. Mäng on seal palju kiirem ja füüsilisem," lausus Ilver ERR-ile.

"Mul see aasta oli esimene. Alguses olin üldse teises koolis, aga kossuprogramm lõppes ära, siis pidin uue kooli otsima ja lõpuks sattusin sõjaväe taustaga kooli."

Massanutteni sõjaväeakadeemia korvpallitiimi eest sai Markus Ilver keskkoolide vahelistes matšides korraliku koormuse. Keskmiselt higistas ääremängija kohtumiste jooksul 34 minutit, viskas 16 punkti ja võttis kuus lauda ning muidugi sai koolis selgeks ka range rividrilli.

"Kõva elukool oli - hommikul tõused üles, kõik lipuheiskamised, vormi kandmised ja kõik muud asjad," rääkis ta.

Uuel hooajal mängib ta Ohio osariigis Clevelandi paiknevas Western Reserve Academys.

