Üle kahe aasta kodumaale naasev Martin Paasoja lõi käed Kalev/Cramoga

Paasoja kinnitas, et pärast korralikku hooaega oli tal mitmeid pakkumisi Kreeka esiliigast ning huvi tunti ka mujalt. Ühtegi väga head tehingut välismaalt aga lauale ei pandud. "Cramo on minu jaoks väga ideaalne variant ja pikk leping annab kindlustunnet, et minu jaoks pole see kõigest üheaastane projekt," sõnas Eesti esindusklubi värskeim täiendus.

Paasoja jaoks on Kalev/Cramosse siirdumine samm mängutasemes kõrgemale, sest VTB Ühisliigas peab hooaja jooksul pallima järjest tugevamate Venemaa tippklubidega. "Ma olen väga põnevil. Koondises olen enam-vähem sellel tasemel mänginud, kuid kogu hooaja jooksul seda taset hoida, saab olema suur väljakutse. Kalev/Cramo poole mind tõmbaski võimalus ennast VTB tasemel proovile panna. Ma ise tean, et olen selleks võimeline, aga nüüd tuleb ka teistele näidata, et saan hakkama," sõnas ta.

Enda võimaliku rolli kohta ei oska mängumees veel midagi öelda, kuna peatreener Roberts Štelmahersiga veel suheldud pole. "Liidrirolli loota on ehk keeruline, eriti kohe esimesel aastal, kuna komplekteeritus saab olema lõpuks väga tugev," analüüsis Paasoja ning lubas, et mänguminutite eest hakkab ta isukalt võitlema. "Sellisel juhul poleks mõtet üldse Kalevisse minna, kui tahaks niisama tiksuda. Soovin palju mängida, kuid kuna konkurents on tugev, siis tuleb selleks ka palju vaeva näha."





26-aastane ja 191 cm pikkune Hiiumaalt pärit mängumees alustas kõrgliigakarjääri Pärnu meeskonnas ning Eesti meistriliigast on tal seni kogemust kaheksa hooaja jagu – kolm esimest Pärnust ja seejärel viis hooaega Raplast.