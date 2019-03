U18 tänavakorvpallikoondis sai EM-finaalturniirile otsepääsme

Eesti sai lisaks Gruusiale (korraldaja), Ungarile (eelmise EMi võitja), Ukrainale, Rumeeniale ja Venemaale otsepääsme finaalturniirile, kuna Eesti oli 1. novembril 2018 U18 arvestuses FIBA ülemaailmses reitingutabelis maailma neljas riik, vahendab basket.ee.

Finaalturniirile said otsepääsme 6 riiki nii noormeeste kui neidude arvestuses. Kokku osaleb mõlemas sarjas 12 riiki, kus ülejäänud 6 selguvad mõlemas võistlusklassis järgnevate kvalifikatsiooniturniiride alusel.

Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juhi Reigo Kimmeli sõnul saab täna öelda, et Eesti U18 noormehed on juba olümpiala pallimängus Euroopa TOP12 seas. “12 parema seas olek tähendab, et eesmärk on medal. Selleks hakkab Eesti 3x3 korvpalli peatreener Siim Raudla väga terase pilguga jälgima kõiki 2001. aasta sündinud ja nooremaid mängijaid, eelkõige neid, kes suvises tänavakorvpallisarjas oma oskuseid näitavad ning erilise tähelepanu all on juunikuus Mongoolias FIBA MM-il mängiv Eesti U18 noormeeste koondis,” ütles Kimmel.

Eesti 3x3 peatreener tänab kõiki U18 mängijaid, kes eelmisel aastal Noorte Olümpiamängude pääsemiseks erinevatel U18 turniiridel osalesid ja sellega tõid Eestile ära nii noorte olümpiamängude pääsme kui ka 2019. aasta U18 FIBA EM finaalturniiri pääsme ning loodab, et sel aastal on huviliste arv veelgi suurem. “Pikemast perspektiivist rääkides on kõigil tänastel U18 mängijatel võimalik jõuda ka olümpiale, kui mitte 2020, siis kindlasti 2024," ütles Raudla, kelle sõnul on Eestis palju noormängijaid, kes võiks Eestile olümpiaala Euroopa meistrivõistlustelt ajaloolise medali ära tuua.

2018 osales Noorte olümpiamängudel Eesti U18 3x3 koondis koosseisus Kerr Kriisa, Jaan-Erik Lepp, Aleksander Oliver Hint ja Arthur Entsik. Kolm viimast mängivad sellest aastast siiski meeste arvestuses.