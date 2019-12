U16 tüdrukud vormistasid Audentesele korvpalli karikavõistlustel juba kolmanda esikoha

Rapla kiire avakorvi järel tegi Audentes Hanna Maria Sibula vedamisel 17:0 vahespurdi. Pallikaotustega püsti hädas olnud Rapla suutis esimesel veerandil visata vaid 11 punkti vastaste 28 vastu.

Audentese ülemvõim jätkus ka teisel veerandajal ja poolajapausile mindi juba 36-punktilises eduseisus (53:17). Kõik Maia Dorbeku 12 hoolealust said kahe veerandiga käe valgeks.

Kohtumise teises pooles suurt muutust ei toimunud ja Audentes kindlustas karikavõidu lõpuks 61 punktiga. Rapla tüdrukud patustasid kokku 46 pallikaotusega.

Karikavõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Hanna Maria Sibul kogus 22 punkti, 5 lauapalli ja 4 söötu. Sille-Liis Mölder lisas 16 ja Grete Kruuk 15 punkti. Viimase arvele kogunes ka 10 lauapalli. Anna Maria Tamberg tõi Raplale 9 punkti, Majandra-Liis Pitkaneni ja Ketlin Kõivu arvele jäi 8 silma.

Eile U14 võistkonnaga samuti karika võitnud Audentese peatreener Maia Dorbek ütles mängujärgses intervjuus, et tüdrukud olid finaaliks valmis.

„Poolfinaalis Tallinna Kalevi vastu oli keerulisem, aga ma arvasin, et täna ei tule probleeme. Spetsiaalselt me finaaliks ei valmistunud. Ma tean tüdrukute võimeid ja oskusi ning usun, et sellises vanuses teavad mängijad juba ise, kuidas häälestuda. Jagasime täna minuteid võrdselt ja kõik said mängida. Olen tüdrukutega väga rahul.“

Noorte karikavõistlustel on pidada veel üks kohtumine, kui kell 13:45 algavas mängus lähevad poiste U16 finaalis vastamisi Audentese SK ja SK Nord.