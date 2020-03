Tunnustatud korvpallitreener: Baltikumis on just Eesti liikumas tõusvas joones, Lätis ja Leedus on kerge mõõnaperiood

Eesti korvpall on tänavu saamas 100 aastaseks ning vähe on meie seas veel inimesi, kes oleks selle armastatud sportmängu nimel elanud ja hinganud kauem kui tunnustatud treener Märt Kermon. Koos Eesti korvpalliga tänavu samuti ümmargust juubelit tähistav (Kermonil täitub 17. mail 80 eluaastat) mees on korvpalliga seotud olnud rohkem kui 65 aastat.

Kas korvpallimäng tõmbab oma ea kohta suurepärases vormis oleval mehel siiani pulsi üles? "Ma ei tea, kui palju see pulss enam üles läheb, aga adrenaliin on küll laes. Kümmekond aastat tagasi Pirita meeskonna juures töötades pani arst mulle ööpäevaks pulsi- ja vererõhumõõtja peale. Mäletan, et mängu ajal numbrid märkimisväärsed polnud, aga enne kohtumist oli paar momenti, kus näitajad olid väga kõrged ja pärast mängu olid vererõhunumbrid 260/220," meenutab Kermon muiates ja lisab: "ma küsisin arsti käest, kas ma lõhki poleks võinud minna."

Aastatel 1983-85 Kalevi esindusmeeskonna ja Eesti koondise peatreeneriks olnud Kermoni hinnangul on Eesti korvpall momendil kindlasti tõusuteel. "Meil on mõned aastakäigud, mis kannatavad Euroopa kõrgema taseme ära. Mulle praegusel hetkel tundub, et Baltikumis oleme meie siin Eestis just tõusvas joones liikumas, aga Lätis ja Leedus on kerge mõõnaperiood," näeb kogenud juhendaja laiemat pilti. "Seda on näha nii noortekoondistes, kui ka EYBL-is, kus me naabritega iga-aastaselt saame mängida. Enam pole peale vaadates lätlastel-leedukatel meiega võrreldes nii palju paremaid korvpallitüüpe."