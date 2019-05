TTÜ Korvpallikool tuli liidri vigastuse kiuste U16 vanuseklassi meistriks

TTÜ Korvpallikooli peatreener Arkko Pakkas keeras liidri kaotuse ümber motivatsiooniks teistele hoolealustele. “Arvan, et saalis ei olnud väga palju inimesi, kes oleks uskunud, et me Reinartita välja veame. Poistele ütlesin riietusruumis sama. Poisid mängisid lihtsalt südamega korvpalli ja spordis toob see õnneks ka edu. Treener ei saa kunagi 100% rahule jääda, aga eilse poolfinaali kohta ei ole ühtegi halba sõna ütelda, võtsime kindla võidu. Finaalis on poistel alati rohkem närv sees ja kõik ei tule välja nii nagu tahaks. Kokkuvõttes olen ma kindlasti rahul ja olen poiste üle väga uhke,” rääkis ta mängujärgses intervjuus.

Audentese peatreener Rauno Pehka kiitis finaalturniiri taset ja tunnustas võistkonna arengut. “Väga head ja pingelised mängud olid. Vastased olid meist ilmselgelt kogenumad, kuid Reinarti kõrvalejäämisega tekkis teisel poolajal võidukohustus. Me oleme märgatavalt nooremad, seega pole põhjust väga kurb olla. Aga muidugi oli võimalus ka võita. Kaks aastat tagasi olime me seitsmendad ja see hooaeg võitsime võistkondi, keda varem võitnud pole. Selles mõttes on kõik hästi läinud ja ootan kohtumisi TTÜ-ga tulevikus,” sõnas ta.