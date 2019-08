Tšehhist naasnud Mark-Andreas Jaakson liitub Rapla korvpallimeeskonnaga

Ligi kaks meetrit pikk Jaakson on Eestis varem esindanud BC Kalevi, TTÜ KK ning Audentese noortemeeskondi, viimase koosseisus teinud hooajal 2015/2016 debüüdi ka Eesti meistriliigas.

„Mark-Andreas on teadupärast olnud mõne hooaja Tšehhi akadeemias, näidanud seal väga head korvpalli ning pole varjanud oma lootust jätkata mängimist USA ülikooliliigas. Ehkki kool on seal ka leitud, jäi asi sel hooajal paberimajanduse taha ning nii saime võimaluse kutsuda ta oma karjääri jätkama Raplasse. Noorte meeste karastamist kõrgeimal kohalikul tasemel peame me väga oluliseks ja meil on väga hea meel, et lisaks Rapla noortele saame tuleval hooajal kaasata ka teisi. Olen kindel, et Mark teeb koos oma koondisekaaslase Gregor Ilvesega meie tagaliinis head tööd,“ ütles uue mängija kohta Rapla korvpalliklubi juht Jaak Karp.

Viimasel mõnel hooajal on Jaakson pallinud Prahas Get Better Academy (GBA) ridades ning teinud häid tulemusi nii Tšehhi noorteklassides kui esiliigas. Aktiivselt on mees osalenud ka Eesti noortekoondiste tegemistes, viimati sel suvel U20 vanuseklassis. Euroopa meistrivõistlustel mängis Jaakson keskmiselt 19 minutit ning viskas selle ajaga 7,3 punkti, noppis 2,8 lauapalli ning andis kaaslastele 1,4 korvisöötu.

Rapla treeningud olemasolevate meestega on mõned nädalad juba käinud ning Jaakson liitub tulevaste meeskonnakaaslastega kohe.