Treener Kalev/Cramo uutest katsejänestest: ääremängijad, kes peavad kehastuma tsentriteks Ats Kuldkepp

Sacha Killeya-Jones (vasakul) 2016. aastal Kentucky särgis. Foto: AFP/SCANPIX

Eesti korvpalli esiklubi Kalev/Cramo läheb aastavahetusele vastu tuttavas olukorras, sest korvi all katsetatakse taas uusi leegionäre. Võistkonna abitreener Indrek Reinbok ütles, et kuigi Sacha Killeya-Jones (21) ja Michael Finke (23) on tüübilt pigem ääremängijad, tuleb neil Kalevi särgis hakkama saada tsentri positsioonil.