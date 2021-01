TOP 5 | Vaata Eesti-Läti korvpalliliiga eelmise nädala parimaid sooritusi!

Delfi TV RUS 1

Järjekordne nädal on lõppenud ja seega on aeg üle vaadata ka Paf Eesti-Läti korvpalliliiga eelmise nädala mängude parimad sooritused. Värske edetabel on huviliste ees!