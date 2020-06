Töötuks jäänud Priit Vene: olen sellised asju varemgi üle elanud

Eile avalikustati, et Tartu korvpallimeeskonna peatreeneriks saab kauaaegne abitreener Toomas Kandimaa. Viimased kolm hooaega samas peatreeneri ametit pidanud Priit Vene jaoks ei tulnud kõrvalejäämine üllatusena. „Teadsin juba ammu, et mina sellel kohal ei jätka," sõnas ta. „Ilmselt tõmmatakse klubis asju koomale. Minule igatahes midagi ei pakutud."

Venel oli Tartu Ülikooliga leping mai lõpuni. Koroonaviirus sundis aga hooaega katkestama ning klubi lõpetas ka koheselt peatreeneriga lepingu. Pärast seda pole tal klubiga kontakti olnud. Kogenud treeneri sõnul pole põhjust juhtunu pärast masendusse langeda.

„Olen selliseid asju varem ka üle elanud. Südamesse ma seda ei võta," kinnitas ta ning lisas, et peatreenerina on Eestis töö leidmine keeruline. „Praegu pole midagi silmapiiril. Kes see ikka pakub, siinsed klubid on ju treenerite poolest juba komplekteeritud. Ilmselt tuleb informatsioon enda kohta laiali jagada ja lihtsalt oodata."

Venel on treenerina ohtralt väärt kogemusi. Ühe hooaja oli ta koguni Euroliigas Kaunase Žalgirise abitreener. Sama klubi süsteemis on ta töötanud aastaid. Eestis on ta lisaks Tartule olnud ka Pärnu meeskonna peatreener ning Kalev/Cramo abitreener.

Kalev on seni veel peatreenerita, ent Vene sõnul pole nad temaga juttu teinud. Kuluaarides on aga kuulda, et kalevlased sooviksid jätkata möödunud hooajal meeskonda juhendanud lätlase Roberts Štelmahersiga.

Teistest meistriliiga klubidest on teada, et Heiko Rannula jätkab Pärnus ja Kris Killing TalTechis. Suure tõenäosusega jätkavad ka Toomas Annuk Raplas ja lätlane Juris Umbraško Rakveres. Lahtine on ka Tallinna Kalev/TLÜ juhendaja positsioon, kuid on teada, et sealgi soovitakse senise peatreeneri Martin Müürsepa jätkamist.