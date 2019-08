Toomas Raadik ja USA leegionär jätkavad uuel hooajal TalTechis

28-aastase Raadiku vastu tunti huvi ka välismaalt, ent mängumees otsustas karjääri jätkata TalTechi ridades. Raadik oli mullu Eesti-Läti ühisliigas eestlastest suurim punktitooja, kui tema keskmised näitajad 30 mänguga oli 17,7 punkti, 5,6 lauapalli ja 1,2 resultatiivset söötu.

Giese alustab Tehnikaülikooli meeskonnas kolmandat hooaega. Eesti-Läti ühisliigas viskas ta möödunud hooajal keskmiselt 10,9 silma ning võttis 6,1 lauapalli.

“Levi ja Toomas on kindlasti tugevad täiendused meie edurivisse. Mõlemad on juba suure kogemusega mängijad,” sõnas peatreener Gert Kullamäe ning lisas, et ta kindlasti loodab ja ootab neilt sama head hooaega nagu oli mullu.