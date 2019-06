Toomas Annuk jätkab Rapla korvpallimeeskonna peatreenerina

Annuk on Rapla peatreenerina töötanud alates lõppenud hooaja keskpaigast, kui ta asus tööle senise peatreeneri Aivar Kuusmaa asemel. Varasemalt töötas Annuk Rapla abitreenerina.

„Nagu varemgi jutuks tuli, oli Toomas üks kindlatest peatreenerikandidaatidest algusest peale. Ta on oma kogemuste ja asjatundlikkusega Eestis kahtlemata esirinnas ning need kaks kriteeriumit olid valikul väga olulised. Kahel möödunud nädala mängul tõestas ta end minu jaoks peatreenerina piisavalt, et rääkisime temaga lähemalt ja mul on väga hea meel, et meil on tuleviku osas sarnane nägemus,“ sõnas uue peatreeneri kohta Rapla korvpalliklubi juht Jaak Karp klubi kodulehe vahendusel.

Uut abitreenerit Karbi sõnul veel paigas ei ole. „See on kindlasti üks järgmistest sammudest. Kaalume kandidaate nii Eestist kui lähiriikidest ning proovime Toomasega koos talle sobivaima abilise leida. Sealt kohe järgmine on prioriteetide nimekirjas kindlasti ka uue mängija kandidaatide kaalumine, et täita praegust tühja kohta tagamängijate rivis,“ lisas Karp.

Eesti-Läti ühisliigas jõudis Rapla tänavu veerandfinaali, kus jäädi alla Riia VEF-ile. Eesti liigas lõppes Rapla teekond samuti veerandfinaalis. Hilisem pronksiklubi Pärnu Sadam oli Raplast parem mängudega 3:1.