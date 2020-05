Jukka Toijala alustab täna Helsingi korvpalliakadeemia peatreenerina viimast töönädalat ja see tähendab, et ta saab täielikult keskenduda uuele ametile. Ent esialgu pääsevad üle Soome lahe ainult töölised. Toijalal tuleb enne kohvrite pakkimist ametnikele tõendada, et ta pole turist.