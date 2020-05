Tippkorvpallur Kristo Saage liitus Keskerakonnaga: loodan ka poliitikas skoori teha

Lõppenud hooajal Rakvere Tarva meeskonda esindanud Saage soovib omapoolse panuse anda eelkõige spordivaldkonnas.

"Esiteks tahan igakülgselt kaasa aidata sellele, et iga Rakvere noor tegeleks regulaarselt spordiga. Teiseks tuleb luua veel paremad tingimused selleks, et Rakvere elanikel oleks võimalus vaba aega sportlikult veeta. Rakvere inimesed on spordilembesed ja näen selles valdkonnas suurt potentsiaali," ütles Saage.

35-aastane Saage on mänginud ka Eesti koondises ja esindanud Leedu klubi. Samuti Keskerakonda kuuluv legendaarne treener Andres Sõber on temperamentset mängujuhti iseloomustanud nii: "Kristo Saage on Eesti üks aegade parimaid viskajaid."

"Pallid on mul siiamaani hästi korvi sopsanud. Nüüd loodan ka poliitikas skoori teha. Praegu ei ole veel teada, millises klubis järgmisel hooajal mängin, kuid pildil püsimiseks on esimene eelistus loomulikult Rakvere Tarvas. Tuleb kõvasti trenni teha ja hästi mängida, siis paneb Virumaa Teataja pildi lehte," rääkis Saage.

Keskerakonna Rakvere osakonna juht ja Rakvere linnapea Triin Varek lausus, et Saage on tulihingeline korvpallur ja suur Rakvere fänn, kes soovib varasemast rohkem kodulinna käekäiku panustada.

"Kristo Saage on sirge seljaga mees, konkreetsete väljaütlemiste ja ettepanekutega," sõnas Varek. "Suur rõõm, et meie meeskonnaga ühineb värskete vaadetega inimene. Optimism, positiivne ellusuhtumine ja tahe tegutseda iseloomustavad teda vast kõige enam. Meeskonnamängijana teab ta hästi koostöö väärtust. Mul on siiras rõõm, et oleme saanud suurepärase tiimiliikme."

Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna esimees Siret Kotka tunneb Kristo Saaget juba nooruspõlvest. "Alustasime kooliteed Väike-Maarja Gümnaasiumis ja juba siis teadis Saage, et ühel päeval saab temast korvpallur. Saage sihikindlust näitab seegi, et ta läks spordi nimel õppima Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse. Kuigi sportlasena on Saage jõudnud küpsesse ikka, näitasid selle hooaja mängud, et kirge ja tahtejõudu mehel jagub," iseloomustas Siret Kotka värsket erakonnakaaslast.