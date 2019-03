TIPPHETKED | Valga-Valka ei saanud Liepajale vastu

Liepaja (5-18) ja Valga-Valka (6-17) kohtusid viimati 3. novembril. Kodumeeskond võitis avaveerandi 28:22, kuid järgmise kümne minutiga lasi Valga-Valka vastastel vaid kaheksa punkti visata ja poolajaks haarati 38:36 eduseis. Liepaja tuli puhkepausilt paremas hoos tagasi ja viimase neljandiku alguseks juhtisid juba nemad 56:49. Neljas veerandaeg kulges skoorirohkelt, aga Valga-Valka laeks jäi kahel korral kuue punkti kaugusele tulek ning kokkuvõttes võeti 76:85 kaotus vastu.

Justin Lamont Johnson oli Liepaja poolelt pidurdamatu, visates üleplatsimehena 39 punkti ja lisaks sai ta kätte 9 lauapalli ning andis 6 korvisöötu. Praeguseks Jurmala eest palliv Carl Anthony Montgomery tõi Valga-Valka parimana 18 punkti ja 12 lauapalli.

Seitsme mehega mänginud Valga-Valka kaotas viimati koduplatsil Riia VEF-ile 54:82. Enne seda saadi ootamatu 59:70 kaotus Jekabpils/SMScredit.lv meeskonnalt ja 79:91 kaotus Pärnu Sadamalt. 10. veebruaril alistati võõrsil 84:76 Läti Ülikool.

Liepaja viimase aja tulemused pole samuti head olnud, kui on tunnistatud Tartu Ülikooli 86:68 ning Jekabpilsi 71:63 paremust. 19. veebruaril võideti Valmierat 73:71.

Valga-Valka eest on Lynden Bernard Rose Jr toonud keskmiselt 15,3 ja Dashawn King 10,3 punkti. Rose'i nimel on samuti 9,0 lauapalli ning Sade Aded Hussein on võtnud 7,0 lauapalli.

Justin Lamont Johnson on Liepaja poolelt toonud 20,9 ja Andraz Kavas 16,0 punkti. Enamik tänavusest hooajast Valga-Valkat esindanud Guntis Sipolinš on kogunud 8,5 lauapalli ja Taylor Hanif Bessick järgneb 7,8 lauapalliga.