TIPPHETKED | Rabedalt mänginud Eesti korvpallimeeskond kaotas Soomele ka teistkordselt

Soome - Eesti korvpall, 2. mäng

Soome võidab täna 75:67. Tuleb tunnistada, et põhjanaabrid võitsid igati teenitult.

Eesti võtab pool minutit enne lõppu seisul 74:64 mõtlemisaja.

72:64. Nurger surub palli korvi, kuid see on nõrk lohutus.

Vaid poolteist minutit veel lõpuni. Soome ründab.

Raieste eksib mõlemal vabaviskel. Läheb väga raskeks, et seda mängu päästa.

72:62. Valtonen võtab palli vahelt ja surub selle korvi. 2.28 lõpuni.

70:62. Kantonen purjetab korvi alla ja toob lihtsad kaks punkti.

3.19 lõpuni. Kõik on veel võimalik.

68:62. Kriisa vabavisked toovad Eesti kuue punkti kaugusele.

68:60. Drell tabab.

68:58. Palmi tabab kolmese. Eesti koondis on sunnitud 4.23 enne lõppu aja maha võtma.

Eesti mäng on viimastel minutitel täiesti ligadi-logagi, aga õnneks on ka soomlased ebakindlad.

65:58. Madsen tabab ja realiseerib ka vabaviske. Väga valusad punktid.

62:58. Kriisa on samuti vabaviskejoonel täpne ja jõuab 13 punktini.

62:56. Hermet tabas vabavisked. Kuus minutit lõpuni.

61:54. Drell ja Kriisa vähendavad vahet.

Eestlaste kaugvisete tabavusprotsent on langenud 29-le (7/24). Soomel veel hullem ehk 16% (3/18).

61:50. Seitse ja pool minutit lõpuni.

59:50. Hermet tabab lõpuveerandi alustuseks kaugviske ja jõuab 11 punktini.

Soome juhib 3. veerandi järel 59:47.

Drelli kolmene ei kuku korvi. Tema visked täna viiest üks.

57:47. Postilt pallikaotus ja soomlased karistavad ära.

54:47. Postilt ilus läbimurre ja kaks punkti.

54:45. Soomlased nõelavad kaugelt.

51:45. Raieste ja Kriisa korvid toovad Eesti mängu tagasi.

51:40. Hermet lõpetab meie kuiva seeria.

51:38. Vahe juba 13 punkti...

47:38. Kaitses ja eriti korvi all oleme jätkuvalt hädas.

45:38. Soome on teinud võimsa stardi teisele poolajale, Toijala võtab aja maha.

41:38. Raieste toob oma kaheksanda ja üheksanda punkti.

36:36. Nurger toob kaks punkti.

Teine poolaeg on alanud.

Martin Dorbek poolajapausil soojendust kaasa ei tee. Teda täna enam ülisuure tõenäosusega platsil ei näe.

Eesti resultatiivsemad on siiani olnud Raieste 7, Hermet 6 ning Post ja Kriisa 5 punktiga. Soomlastel on Valtoneni arvel parimana 8 punkti. Soome on seejuures tabanud 11-st kaugviskest vaid ühe.

Avapoolaja statistika:

Avapoolaeg lõppeb viigiliselt 34:34.

34:34. Post toob täpse kolmesega viigi tabloole.

34:31. Post meelitas kavalalt vea välja ja tabab vabavisked.

Toijala on endale omaselt viisakas ka kohtunikega. "Ma tahaksin, et kas või üks vile meie kasuks tuleks," ütleb ta Läti vilemeestele.

34:29. Maxhuni tabas kaugviske.

Eesti koondis kasutab 2.30 enne poolajavilet minutilist mõtlemisaega.

31:29. Drell mängiti korvi all Valtoneni poolt selgelt üle.

29:27. Drell avas isikliku punktiskoori.

Kirves sai kolmanda vea ja läks puhkama.

27:25. Raieste tabas läbimurde järel koos veaga, kuid eksib vabaviskel.

27:23. Soome saab korvi alt taas lihtsad punktid.

23:23: Kriisa tabab täna esimese kaugviske (1/4).

Kui avaveerandil tabas Eesti kaugviskeid 50%-ga (3/6), siis teisel neljandikul on seni kõik kolm kolmest mööda läinud.

21:20. Soomlased on teinud kiire vahespurdi ja pääsenud ette. Eesti võtab mõtlemisaja.

17:20. Soomlased vähendavad vabavisetest kaotusseisu.

15:20. Sutt avab teisel veerandil skoori.

Jurkatamm sai veerandi lõpus "puuka" ja pidi ka pingile minema.

Avaveerandi statistika:

Avaveerandi on võitnud Eesti 18:15.

13:18. Käib avaveerandi lõpuminut.

12:18. Eesti jätkab eduseisus. Jurkatamm avas oma punktiskoori.

Nüüd saab alaseljast kinni hoidev Dorbek siiski püsti ja istub pingile.

Eesti koondis tegi Soome turnee parimad kaks minutit, aga samal ajal, kui Nurger pealt paneb, jääb täna kapteniks ülendatud Martin Dorbek platsile lebama. Nüüd on Lehismets kohale jõudnud, füsioterpeut turgutab tagameest, aga ilmselt Dorbekist täna enam mängumeest pole.

10:16. Nurger surub palli korvi. Eesti meeskond on viimastel minutitel kenasti ründemängu käima saanud. Soomlased võtavad mõtlemisaja.

10:14. Eesti tabab juba kolmanda kaugviske järjest - seekord Raieste.

8:11. Hermet tabab teise kaugviske.

Avaveerandi keskel on seis 8:8.

6:8. Eesti pääseb esmakordselt juhtima, kui Hermet tabas kaugviske.

6:5. Kirves tabas kahest vabaviskest ühe.

4:4. Kriisa teeb vaheltlõike ja viigistab.

4:2. Nurger tabab keskpositsioonilt.

4:0. Jaakkola surub palli võimsalt korvi.

2:0 Valtonen avas lähiviskest skoori.

Mäng on alanud!

Ent Kriisa jookseb siiski algviisikus platsile, nagu pidigi.

Kuhugi on kadunud ka füsioterapeut Priit Lehismets... Täna pole võistkonna juures ka arsti Taivo Väärsit. Üsna kummaline olukord.

Kriisa ei tunne ennast enne mängu kõige paremini ja tema nägu on pingil istudes valugrimassides.

Ühtlasi teatati saalis viibivatele žurnalistidele ka Eesti koondise tänane algviisik: Kerr Kriisa, Martin Dorbek, Sander Raieste, Mihkel Kirves, Rauno Nurger.

Ent saali põrand on maailmatasemel. Eesti peatreeneri Jukka Toijala sõnul vastab see NBA standarditele ja maksis koguni miljon eurot.

Tere õhtust Kisakalliost! Mänguni on jäänud umbes 45 minutit. Mäng peetakse Soome koondiste treeningukeskuses, kus suuri mänge ei peeta. Susi Training Centeris tribüüne pole, väljaku ümber on hajusalt asetatud umbes 500 tooli.