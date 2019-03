TIPPHETKED | Kalev/Cramo alistas Pärnu 11 punktiga

Pärnu (10-14) ning Kalev/Cramo (20-2) pidasid hooaja esimese omavahelise matši maha 25. novembril. Juba avaveerandil viskasid kalevlased 32 punkti ning poolajaks oldi ees 52:28. Mänguks enam ei läinud, sest Kalev kasvatas kolmandal veerandajal eduseisu 30-punktiliseks ning kokkuvõttes teeniti 93:66 võit, kirjutab basket.ee. Kristjan Kitsing tõi külaliste poolelt 18 punkti, Pärnu parim oli Henri Wade-Chatman 13 punktiga.

Koduses liigas pole Kalev/Cramo kaotanud 9. jaanuarist, mil võõrsil jäädi Riia VEF-ile alla 66:84. Veebruaris peet ära kolm mängu ning esimesed kaks võideti kindlalt: BK Ogre alistati 118:92 ja BC Valga-Valka/Maks&Moorits 88:54. Viimati, 27. veebruaril, oldi aga suurtes raskustes Tallinna Kalev/TLÜ vastu, kuid lõpusekunditel saadi siiski 93:92 võit kätte.

Pärnu kaotas 2. märtsil TALTECH-ile 84:91 ning möödunud kuul teeniti kolmest kohtumisest üks võit. Valga-Valka seljatati kahe lisaajaga põnevusmängus 91:79, aga Raplale kaotati 85:94 ning BK Ventspilsile 72:82.

Kalev/Cramo suurimad skooritegijad on Arnett Moultrie ja Reggie Lynch, kes visanud vastavalt 15,0 ja 13,3 punkti. Ameeriklastest keskmängijad on kätte saanud vastavalt 5,6 ja 5,7 lauapalli.

Pärnu resultatiivseimad on Demetre Rivers ja Mihkel Kirves 17,7 ja 15,0 punktiga. Viimane on võtnud lisaks 8,7 lauapalli ja Riversil on neid 5,3 mängu kohta.