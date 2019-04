TIPPHETKED JA FOTOD | Tallinna Ülikool tuli Eesti naiste korvpallimeistriks

Viimaseks jäänud mängus oli võitjate parim Kati Rausberg 27 punktiga, Trine Kasemägi lisas 17 silma. Tartu Ülikoolile tõid Kadri Uiga ja Anna Gret Asi võrdselt 25 punkti. Asi jagas ka kümme resultatiivset söötu.

Värskete Eesti meistrite peatreener Janne Schasmin tunnistas mängujärgses intervjuus, et naiskonnal oli raske finaalseeriaks häälestuda: „Meeletu pingelangus pärast ühisliiga lõppu, pikad sõidud, rasked mängud ja treeningud lõppesid juba märtsi alguses. Nüüd me ootasime finaalmänge päris pikalt. Uus kogemus nii mulle kui mängijatele. Me pidime need mängud ära võitma aga me teadsime, et need saavad rasked olema, sest pikk ja väsitav hooaeg oli juba seljataga.“

Schasmini sõnul ollakse rõõmsad, et tagasi on play-off-seeriad: „Eelmisel aastal oleks meid üks mäng päästnud, aga et tagasi on huvitav play-off`ide värin ja emotsionaalsus – see teeb korvpalli ägedaks.“

Peatreener usub, et nii mõnelegi mängijale avas tänavune hooaeg uusi uksi: „Ma siiralt loodan, et osad mängijad leiavad pärast tänavust hooaega väljundi välisliigades. Sellisel juhul saavad järgmisel aastal võimaluse noormängijad. Peame olema tänulikud, et meil on olemas Kersti Sirel ja Tallinna Ülikool, tänu kellele saavad naised treenida kaks korda päevas, professionaalsemal tasemel.“ Basketile teadaolevalt on paarile Tallinna Ülikooli mängijale juba ka konkreetne pakkumine tehtud.

Tartu Ülikool/Kalevi peatreeneri Kaire Asi sõnul ei suutnud naiskond täna endale loomupärast mängu näidata. „Kui oleme siin rääkinud, et meil pole kaotada midagi ja peame mängima pingevabalt, siis täna me seda ei suutnud. Me ei pidanud täna kokkulepetest kinni ja sellest on kahju.“