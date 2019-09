TIPPHETKED JA FOTOD | Rapla alistas hooaja alustuseks võõrsil Kalev/TLÜ

Kalev/TLÜ põhihooaeg polnud midagi märkimisväärset ning ühisliiga esikaheksast jäädi sootuks välja. Küll aga tehti korrektuurid isegi oodatust paremini Eesti meistriliigas, kui seljatati nii Tartu Ülikool ja ka TALTECH ning alles finaalis võttis BC Kalev/Cramo nende hoo maha. Rapla jaoks oli viimaste aastatega medalikonkurentsis olemine juba rutiiniks saanud, kuid mullu läks teisiti. Ühisliiga veerandfinaali pääseti, aga Riia VEF-i vastu võimalust ei tekkinud. Mõneti üllatuslikult lõpetas Pärnu Sadam nende hooaja Eesti meistriliiga veerandfinaalseerias tulemusega 3:1. Seejuures on kõige kurioossem fakt, et põhiturniiril noppis Rapla pärnakatelt kaks võitu (94:85 kodus ja 73:62 võõrsil).

Eesti meistriliiga hõbedameeskonna Kalev/TLÜ-ga jäid mängud 1:1. Raplal tuli koduväljakul vastu võtta 69:87 kaotus, ent võõrsil saadi läbi raskuste 86:83 võit kätte. Kalev/TLÜ mullusest tuumikust on alles Mario Paiste, Kaido Saks, Michael Kyre Buchanan ja Karl-Johan Lips. Raplal on vastu panna eelmise hooaja põhimängijatest Sven Kaldre, Indrek Kajupank ja Gregor Ilves. Kerge eelis Martin Müürseppa meeskonnal võiks siiski olla ja seda eelkõige korvialuses tsoonis, sest Raplal on praeguseks kirjas ameeriklasest suur äär Montae Glenn ning järgmiste pikkadena on võtta Kajupank ja Erik Keedus. Hooaja eel toimunud kontrollkohtumistes pole kumbki tiim siiski suure kaotuse osaliseks saanud ja kõigi eelduste kohaselt kujuneb hooaja avakohtumine korvpallisõpradele kaasahaaravaks.

Kohtumine algab õhtul kell 18.00. Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande.