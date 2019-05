TIPPHETKED JA FOTOD | Pärnu asus pronksiseeriat TalTechi vastu juhtima

Külalised otsustasid mängu saatuse viimaste minutitega, kui tehti 7:2 lõpuspurt.

Pärnu resultatiivseim oli 21 punkti visanud ja kaheksa lauapalli võtnud Demetre Rivers. Kaksikduubli teinud Mihkel Kirves tõi 11 silma ja 11 lauda, Justin Alexander Alston lisas 11 punkti ja 7 lauapalli ning Rannar Raap 10 punkti.

34-st kaugviskest vaid seitse tabanud (20%) TalTechi parimad olid Levi Martin Giese 16 ja Jaan Puidet 12 punktiga. Gregor Arbet, Toomas Raadik, Oliver Metsalu ja Norman Käbin tõid kõik võrdselt 8 punkti.

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula: "Pinge oli peal ning esimene poolaeg rünnak krambis. Teisel poolajal saime kaitses vähe paremini hakkama. Järgmises mängus peame paremini mängima, täna jäi varu nii siin kui seal. Ega TALTECH ongi selline raske sats - tagumised võtavad ka palju selg ees ette. Vahepeal Kalev/Cramo seeria ajal jäid paljud haigeks ja oli paha perioodi, aga kindlasti me kaheksa mehega lõpuni ei mängi. Tormi Niits, Norman Rüütsalu ja Karl-Martin Kask on kõik täisjõus, aga täna oli plaan lihtsalt selline. Midagi veel tehtud pole. Kodumänguks peame rahva taha saama,."

TalTechi-i peatreener Rait Käbin: "Kõik muud näitajad olid põhimõtteliselt võrdsed, aga saatuslikuks sai visketabavus. Nemad panid valusatel hetkedel ära, meie mitte. Võidunälg on suur, aga Õhtulehe sporditoimetus teab täpsemalt öelda, mis meie sees toimub. Püssi pole me põõsasse visanud. Paneme samamoodi edasi, pole vahet, kas kolm või neli mängu jäänud. Kui suudame nad hoida 75 punkti peal, siis on meil variant, aga kui ise jääme 68 peale ja viskeprotsent on selline, nagu esimesel poolajal, on raske kedagi võita."