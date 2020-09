TIPPHETKED JA FOTOD | Kalev/Cramo võttis superkarika veerandfinaalis Tartu Ülikooli üle kindla võidu

Kalev võitis avaveerandi 25:19 ja pääses pikaks vaheajaks juhtima 46:36. Kolmanda veerandi lõpuks oli vahe kärisenud juba 20-punktiliseks (68:48).

Kalevlaste resultatiivseim oli taas suurepärast visketäpsust näidanud Marcus Keene, kes tõi 20 minutiga 20 punkti (visked 8/9). Tanel Kurbas ja Gabriel Bealer lisasid võrdselt 14 silma.

Tartu Ülikoolile tõid Hendrik Eelmäe ja Oliver Suurorg 13 punkti ning Robin Kivi 11 silma.

Tartu meeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul said maksvusele kogemused ja individuaalsed oskused. „Selles mõttes oli hea mäng, et nägime oma vigasid ja mingil hetkel näitasid vastaste kogenumad mehed meie noorematele koha kätte. Saame selle mängu põhjalt korrektuure teha ja järgmise paari nädala jooksul veel kaks korda Kalev/Cramoga mängida. Hooaja algusesse on sellised tugevad mängud väga head,“ sõnas Kandimaa.

Selle paari korduskohtumine toimub 8. oktoobril Tallinnas.