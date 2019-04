TIPPHETKED JA FOTOD | Kalev/Cramo oli poolfinaali avamängus raskustes ja võitis Pärnut vaid kuue punktiga

Omasid ei saanud aidata täna keskmängija Reggie Lynch. "Tal käis kergelt näpp liigesest välja. Mõned mängivad sellega, mõnedel on keerulisem. Täna tegime sellise otsuse. Maxim Salashi puhul jäi veel kõva varu sisse. Pärnu on meile andnud alati kõva lahingu ja usun, et nad tahavad meid veel ära karistada," lisas Reinbok

Pärnu meeskonna peatreener Heiko Rannula: "Südist mängust ei piisa, võib-olla vaid miniklassis. Kui ikka mõistust pole, siis ei saa midagi teha - ei pidanud kokkulepetest kinni, mida kaitses teha ja rünnakul olid teatud mehed liiga elevil. Osutame kodus küll kõva vastupanu, aga ei tea, kas saame veel nii hea võimaluse. Kalev/Cramo polnud mänguks valmis. Nende liidrid arvasid, et jooksevad meist üle. [Arnett] Moultrie on klassiga mängumees ja temaga on raske, aga saame paremini. Meil oli tema vastu plaan välja mõeldud. Lõpulahendid jäid meil kaootiliseks. Tahaks kurjustada, aga võtame rahulikult. Sellel meeskonnal on potentsiaali."



Pärnu ja Kalev/Cramo on taas vastamisi esmaspäeval, 29. aprillil. Laupäeval peavad oma teise poolfinaalmängu ära Tallinna Kalev/TLÜ ja TalTech.