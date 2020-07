TIPPHETKED JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis alistas kindlalt Läti ja võitis Balti keti karikaturniiri

Eesti võitis esimese veerandaja 24:9. Kümne minuti põhjal võinuks arvata, et korralikuks mänguks ei lähegi, aga tugevuselt teise või kolmanda koosseisuga Tallinna sõitnud lätlased kosusid. Õigem oleks öelda, et eestlased lasid neil kosuda. Võitlust oli, kvaliteeti mitte nii palju. Poolajaks kahanes Eesti edu 36:30-le.

Kolmandal veerandajal suurendasid võõrustajad Siim-Sander Vene korvide abiga vahe taas kahekohaliseks ja edu enam käest ei antud. Täiskasvanute koondise debüüdi tegi 23-aastane Siim-Markus Post, kes viskas 23 minutiga viis punkti ja andis kuus resultatiivset söötu.

Eesti resultatiivseimaks kerkis Henri Drell, kes viskas 16 punkti. Siim-Sander Vene lisas 15 silma, võttis kaheksa lauapalli ja andis kaks korvisöötu. Janari Jõesaar aitas meeskonda 10 punktiga ja viie lauapalliga. Kerr Kriisa ja Rauno Nurger said mõlemad statistikasse kaheksa punkti.

Üleplatsimeheks kerkis lätlane Arturs Ausejs, kes skooris 18 punkti. Artjoms Butjankovs lisas 14 ning Artis Ate 8 silma.

Kohtumine täispikkuses:



Turniiri teises kohtumises teenis laupäeval kindla võidu Leedu, kes alistas Läti 82:59. Leedulaste parim oli Marius Grigonis 19 punktiga. Lätile tõi Kaspars Beržins 22 silma.

Läti peatreener Roberts Štelmahers kasutab Balti keti karikal 12 mängijat: Edmunds Elksnis (Valmiera Glass/VIA), Arturs Ausejs (Jekaterinburgi Ural), Kaspars Berzinš (BK Ogre), Artis Ate (Riia VEF), Andris Misters (Melilla), Artjoms Butjankovs (BC Samaara), Marcis Šteinbergs (Gran Canaria II), Kristaps Dargais (BK Ogre), Karlis Šilinš (Florida Atlantic), Kristaps Gluditis (Ventspils), Edgars Lasenbergs (Pasvalyse Pieno Žvaigždes) ja Edvards Mežulis (Läti Ülikool).

Eesti koondise jaoks algas kodune Balti keti karikaturniir suurepäraselt, kui reede õhtul alistati Saku suurhallis lisaaja järel 92:85 Leedu. Eestlaste sangariks kerkis 19-aastane tagamängija Kerr Kriisa, kelle arvele jäi 26 punkti ja seitse resultatiivset söötu. Seejuures tabas Kriisa 12-st kaugviskest koguni 8. Kriisat toetasid Sander Raieste 17, Siim-Sander Vene 13, Kristjan Kitsing 9, Rauno Nurger 8 ja Henri Drell 7 punktiga. Leedulaste parim oli Kaunase Žalgirise mägnumees Marius Grigonis 14 silmaga.